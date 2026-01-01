|
La Scrittura 2024
(Basilicata)
|
Rosa buccia di cipolla intenso con sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di ciclamino, pesca, mela, mandarino e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Antipasti di verdure, Risotto con crostacei, Pesce saltato, Carne saltata
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2019
| ✧✧✧
| Gennaio 2021
| --
|2022
| ✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --