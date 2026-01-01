Rosa ciliegia intenso e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Rosa ciliegia intenso e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e fragola seguite da aromi di rosa, ciclamino, lampone, melagrana, mirtillo, prugna e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e fragola.

Maturazione in botte.


