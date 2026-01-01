|
Il Rogito 2023
(Basilicata)
Rosa ciliegia intenso e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e fragola seguite da aromi di rosa, ciclamino, lampone, melagrana, mirtillo, prugna e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e fragola.
Maturazione in botte.
Alcol: 13,5%
Paste ripiene, Pesce arrosto, Zuppe di pesce, Carne bianca arrosto, Zuppe di legumi
|Calice consigliato
14 °C
|(Vini Rosati Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✭
| Numero 25, Dicembre 2004
| --
|2003
| ✧✧✧✧
| Numero 35, Novembre 2005
| --
|2005
| ✧✧✧✧
| Novembre 2007
| ✧✧✧✧
|2006
| ✧✧✧✧
| Marzo 2010
| ✧✧✧✧✭
|2008
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2010
| ✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2011
| ✧✧✧✧
| Aprile 2014
| --
|2014
| ✧✧✧✧
| Novembre 2016
| --
|2015
| ✧✧✧✧
| Novembre 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2019
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2021
| --
|2021
| ✧✧✧✧
| Luglio 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --