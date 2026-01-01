Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa, fico secco e confettura di mele cotogne seguite da aromi di dattero, confettura di pesche, nespola, scorza d'agrume, miele, mallo di noce e mandorla.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e confettura di mele cotogne.

Maturazione in vasche d'acciaio.


