|
Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito 2023
Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche)
|
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa, fico secco e confettura di mele cotogne seguite da aromi di dattero, confettura di pesche, nespola, scorza d'agrume, miele, mallo di noce e mandorla.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e confettura di mele cotogne.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 15,5%
|
Pasticceria secca, Crostate di confettura, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
14 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2013
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2016
| --
|2015
| ✧✧✧✧
| Agosto 2017
| --
|2016
| ✧✧✧✧
| Settembre 2018
| --
|2019
| ✧✧✧✧
| Settembre 2021
| --
|2022
| ✧✧✧✭
| Ottobre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --