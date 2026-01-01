|
L'Autentica 2022
(Basilicata)
Moscato Bianco (70%), Malvasia Bianca (30%)
| Vino Dolce/Passito
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e litchi seguite da aromi di albicocca secca, dattero, confettura di mele cotogne, confettura di pesche, canditi, scorza d'arancia, lavanda, miele, anice, mandorla, smalto e vaniglia.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, fico secco e litchi.
12 mesi in barrique.
Alcol: 14%
Formaggi stagionati e piccanti, Crostate di frutta, Pasticceria secca
|Calice consigliato
14 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2000
| ✧✧✧✧
| Numero 8, Maggio 2003
| --
|2002
| ✧✧✧✭
| Novembre 2004
| --
|2003
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2005
| --
|2005
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2007
| --
|2006
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2011
| --
|2007
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2008
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2013
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2016
| --
|2014
| ✧✧✧✧✧
| Aprile 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2021
| --
|2019
| ✧✧✧✧✭
| Luglio 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --