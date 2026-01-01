Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  L'Autentica 2022, Cantine del Notaio (Italia)

Moscato Bianco (70%), Malvasia Bianca (30%)
Vino Dolce/Passito Vino Dolce/Passito Punteggio: ✧✧✧✧✧

Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e litchi seguite da aromi di albicocca secca, dattero, confettura di mele cotogne, confettura di pesche, canditi, scorza d'arancia, lavanda, miele, anice, mandorla, smalto e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, fico secco e litchi.

12 mesi in barrique.

Alcol: 14%

Formaggi stagionati e piccanti, Crostate di frutta, Pasticceria secca

Calice consigliato Vini Dolci e Passiti 14 °C
(Vini Dolci e Passiti)

Febbraio 2026


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2000   ✧✧✧✧     Numero 8, Maggio 2003       --    
2002   ✧✧✧     Novembre 2004       --    
2003   ✧✧✧✧     Ottobre 2005       --    
2005   ✧✧✧✧✧     Novembre 2007       --    
2006   ✧✧✧✧✧     Gennaio 2011       --    
2007   ✧✧✧✧✧     Novembre 2012       --    
2008   ✧✧✧✧✧     Dicembre 2011       --    
2009   ✧✧✧✧✧     Novembre 2012       --    
2013   ✧✧✧✧✧     Novembre 2016       --    
2014   ✧✧✧✧✧     Aprile 2017       --    
2017   ✧✧✧✧     Gennaio 2021       --    
2019   ✧✧✧✧     Luglio 2022       --    
2021   ✧✧✧✧     Gennaio 2024       --    
2022   ✧✧✧✧✧     Febbraio 2026       --    

