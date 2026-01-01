Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente. Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e litchi seguite da aromi di albicocca secca, dattero, confettura di mele cotogne, confettura di pesche, canditi, scorza d'arancia, lavanda, miele, anice, mandorla, smalto e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e litchi seguite da aromi di albicocca secca, dattero, confettura di mele cotogne, confettura di pesche, canditi, scorza d'arancia, lavanda, miele, anice, mandorla, smalto e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, fico secco e litchi. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, fico secco e litchi.

12 mesi in barrique. 12 mesi in barrique.

