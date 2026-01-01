|
L'Atto 2024
(Basilicata)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, ciclamino, lampone, mirtillo e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna.
Maturazione in botte.
Alcol: 13,5%
Paste ripiene, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Formaggi
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2006
| ✧✧✧✭
| Novembre 2008
| --
|2007
| ✧✧✧✭
| Marzo 2010
| --
|2008
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2011
| --
|2010
| ✧✧✧✭
| Novembre 2012
| --
|2011
| ✧✧✧✭
| Aprile 2014
| --
|2014
| ✧✧✧✭
| Novembre 2016
| --
|2015
| ✧✧✧✭
| Novembre 2017
| --
|2018
| ✧✧✧✭
| Novembre 2019
| --
|2019
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2021
| --
|2021
| ✧✧✧✭
| Luglio 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --