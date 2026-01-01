|
Friuli Cabernet Kret 2023
(Friuli-Venezia Giulia)
|
Cabernet Franc, Canermet Sauvignon
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✭
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, lampone e peperone.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.
7 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Paste ripiene con carne e funghi, Carne saltata, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --