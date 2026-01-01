|
Aglianico del Vulture Il Repertorio 2022
Aglianico del Vulture (Basilicata)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, mora e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo, lampone, carruba, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di prugna, mora e amarena.
Almeno 12 mesi in botte e barrique.
|
|
Alcol: 14%
|
Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✭
| Novembre 2004
| --
|2003
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2005
| --
|2005
| ✧✧✧✧
| Novembre 2007
| --
|2006
| ✧✧✧✧
| Marzo 2010
| ✧✧✧✧✭
|2007
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2011
| --
|2008
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2013
| ✧✧✧✧
| Novembre 2016
| --
|2014
| ✧✧✧✧
| Aprile 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2018
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2021
| --
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Luglio 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --