La Procura 2022
(Basilicata)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo, lampone, cioccolato, carruba, tabacco, cipria, macis, liquirizia, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.
Almeno 12 mesi in barrique.
Alcol: 14,5%
Selvaggina, Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --