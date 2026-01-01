Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, susina e mandorla.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, mela e ananas.

Rifermentazione in autoclave.


