Sartarelli Brut 2024
(Marche)
Verdicchio
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, susina e mandorla.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pera, mela e ananas.
Rifermentazione in autoclave.
Alcol: 11,5%
Aperitivi, Antipasti di pesce e verdure, Pasta con pesce, Risotto con crostacei, Pesce saltato
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2014
| ✧✧✧✭
| Gennaio 2016
| --
|2016
| ✧✧✧✭
| Agosto 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✭
| Settembre 2018
| --
|2018
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2019
| --
|2022
| ✧✧✧✭
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --