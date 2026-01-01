Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela verde e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, ananas, mandarino e susina.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza.

Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e pesca.

Rifermentazione in autoclave per due mesi.


