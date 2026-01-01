|
Ribolla Gialla Extra Dry Kret
(Friuli-Venezia Giulia)
|
Ribolla Gialla
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭
|
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela verde e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, ananas, mandarino e susina.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza.
Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e pesca.
Rifermentazione in autoclave per due mesi.
|
|
Alcol: 12%
|
Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con verdure
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
