  La Stipula Dosaggio Zero Metodo Classico 2014, Cantine del Notaio (Italia)

(Basilicata)
Aglianico
Vino Spumante/Frizzante Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, pera, mandarino, lampone, nocciola e miele.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e pompelmo.

Il vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 48 mesi.

Alcol: 3%

Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Pesca saltato, Pesce fritto, Sformati di verdure, Latticini

Calice consigliato Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati 10 °C
(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Febbraio 2026


