Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, pera, mandarino, lampone, nocciola e miele.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e pompelmo.

Il vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 48 mesi.


