La Stipula Dosaggio Zero Metodo Classico 2014
(Basilicata)
Aglianico
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧✭
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, pompelmo, pera, mandarino, lampone, nocciola e miele.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di susina, mela e pompelmo.
Il vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 48 mesi.
Alcol: 3%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Pesca saltato, Pesce fritto, Sformati di verdure, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2014
| ✧✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --
|2018
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --