Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Milletta 2022
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (Marche)
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, pera, cedro, nespola, pompelmo, anice, tiglio, timo, mandorla e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di susina, mela e mandorla.
15 mesi in vasche d'acciaio, 8 mesi in bottiglia.
Alcol: 14%
Pasta con pesce, Pesce e crostacei alla griglia, Stufati di pesce con funghi, Stufati di carne bianca, Latticini
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --