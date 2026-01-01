|
Friuli Sauvignon Kret 2023
(Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, pompelmo, mela, ananas e fiore di bosso.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e pompelmo.
6 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 13%
|
Antipasti di crostacei, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Sformati di verdure, Uova
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --