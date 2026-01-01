Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, banana e uva spina seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, mughetto, pera, ananas, mela e pompelmo.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pesca, banana e uva spina.

Maturazione in vasche d'acciaio.


