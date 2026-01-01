|
La Raccolta 2024
(Basilicata)
Aglianico, Chardonnay, Fiano, Sauvignon Blanc
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, banana e uva spina seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, mughetto, pera, ananas, mela e pompelmo.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pesca, banana e uva spina.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13,5%
Pasta e risotto con crostacei, Pesce alla griglia, Carne bianca saltata, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2008
| ✧✧✧✭
| Marzo 2010
| --
|2009
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2010
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2011
| ✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2018
| ✧✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --