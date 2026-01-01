Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, pera, mela, ortica, peperone verde e foglia di pomodoro.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.

8 mesi in vasche d'acciaio. Una piccola parte matura per 8 mesi in botte.


