|
Friuli Colli Orientali Sauvignon 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, pera, mela, ortica, peperone verde e foglia di pomodoro.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.
8 mesi in vasche d'acciaio. Una piccola parte matura per 8 mesi in botte.
|
|
Alcol: 14%
|
Pasta con crostacei e pesce, Zuppe di verdure, Crostacei saltati, Pesce fritto, Pesce saltato, Uova
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✧
| Settembre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --