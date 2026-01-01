Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, confettura di mele cotogne e susina seguite da aromi di biancospino, confettura di pere, mango, pesca, pompelmo, confetto, cera d'api, tiglio, zafferano, rosmarino, muschio, mandorla e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, confettura di mele cotogne e susina seguite da aromi di biancospino, confettura di pere, mango, pesca, pompelmo, confetto, cera d'api, tiglio, zafferano, rosmarino, muschio, mandorla e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, confettura di mele cotogne e mango. Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, confettura di mele cotogne e mango.

10 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia. 10 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.

