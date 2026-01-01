Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV

  Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2020, Sartarelli (Italia)





Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche)
Verdicchio
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧


Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, confettura di mele cotogne e susina seguite da aromi di biancospino, confettura di pere, mango, pesca, pompelmo, confetto, cera d'api, tiglio, zafferano, rosmarino, muschio, mandorla e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, confettura di mele cotogne e mango.

10 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.

Alcol: 15,5%

Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Formaggi

12 °C


Febbraio 2026


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2001   ✧✧✧✧✧     Numero 14, Dicembre 2003       --    
2006   ✧✧✧✧✧     Maggio 2008       --    
2013   ✧✧✧✧✧     Gennaio 2016       --    
2014   ✧✧✧✧✧     Agosto 2017       --    
2015   ✧✧✧✧✧     Settembre 2018       --    
2016   ✧✧✧✧✧     Dicembre 2019       --    
2017   ✧✧✧✧✧     Giugno 2020       --    
2018   ✧✧✧✧✧     Settembre 2021       --    
2020   ✧✧✧✧✧     Febbraio 2026       --    
2021   ✧✧✧✧✧     Ottobre 2024       --    

