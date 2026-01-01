|
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2020
Verdicchio dei Castelli di Jesi (Marche)
|
Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di albicocca secca, confettura di mele cotogne e susina seguite da aromi di biancospino, confettura di pere, mango, pesca, pompelmo, confetto, cera d'api, tiglio, zafferano, rosmarino, muschio, mandorla e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di albicocca secca, confettura di mele cotogne e mango.
10 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 15,5%
|
Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2001
| ✧✧✧✧✧
| Numero 14, Dicembre 2003
| --
|2006
| ✧✧✧✧✧
| Maggio 2008
| --
|2013
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2016
| --
|2014
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2017
| --
|2015
| ✧✧✧✧✧
| Settembre 2018
| --
|2016
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2019
| --
|2017
| ✧✧✧✧✧
| Giugno 2020
| --
|2018
| ✧✧✧✧✧
| Settembre 2021
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --