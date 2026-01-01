|
Friuli Merlot Kret 2023
(Friuli-Venezia Giulia)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, mora e lampone.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.
7 mesi in vasche d'acciaio, mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12%
|
Paste ripiene con carne, Carne saltata, Carne bianca arrosto, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2022
| ✧✧✧✭
| Settembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2026
| --