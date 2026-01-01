|
Aglianico del Vulture La Firma 2018
Aglianico del Vulture (Basilicata)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mora e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, carruba, tabacco, liquirizia, pepe rosa, cannella, macis, cuoio, incenso, vaniglia e mentolo.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, mora e prugna.
Almeno 12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14%
|
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2000
| ✧✧✧✧✭
| Numero 8, Maggio 2003
| --
|2002
| ✧✧✧✧✭
| Numero 25, Dicembre 2004
| --
|2003
| ✧✧✧✧✭
| Numero 35, Novembre 2005
| --
|2004
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2007
| --
|2005
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2008
| ✧✧✧✧✧
|2006
| ✧✧✧✧✧
| Marzo 2010
| --
|2007
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2011
| --
|2008
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2012
| --
|2010
| ✧✧✧✧✭
| Aprile 2014
| --
|2011
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2016
| --
|2012
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2017
| --
|2014
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2019
| --
|2015
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2022
| --
|2016
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2018
| ✧✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --