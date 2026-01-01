|
Aglianico del Vulture Il Sigillo 2017
Aglianico del Vulture (Basilicata)
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo, carruba, cacao, liquirizia, tabacco, cannella, macis, cipria, cuoio, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena.
Almeno 24 mesi in botte e barrique, 12 mesi in bottiglia.
Alcol: 14%
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi e Molto Maturi)
|Febbraio 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2003
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2007
| --
|2004
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2008
| --
|2005
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2010
| --
|2006
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2011
| --
|2007
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2011
| ✧✧✧✧✧
|2008
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2012
| --
|2010
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2016
| --
|2011
| ✧✧✧✧✧
| Aprile 2017
| --
|2013
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2019
| ✧✧✧✧✧
|2015
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2022
| --
|2016
| ✧✧✧✧✧
| Gennaio 2024
| --
|2017
| ✧✧✧✧✧
| Febbraio 2026
| --