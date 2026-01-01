Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo, carruba, cacao, liquirizia, tabacco, cannella, macis, cipria, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo, carruba, cacao, liquirizia, tabacco, cannella, macis, cipria, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena.

Almeno 24 mesi in botte e barrique, 12 mesi in bottiglia. Almeno 24 mesi in botte e barrique, 12 mesi in bottiglia.

