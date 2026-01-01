Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e glicine seguite da aromi di acacia, ginestra, mela verde, mandarino, kiwi e ananas.

Attacco effervescente e piacevolmente dolce, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di pera, pesca e mela verde.

Prodotto con il metodo Martinotti.


