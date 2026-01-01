Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, ananas e glicine seguite da aromi di acacia, ginestra, biancospino, mela verde, pesca, mandarino e kiwi.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, ananas e mela verde.

Prodotto con il metodo Martinotti.


