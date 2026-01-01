|
Valdobbiadene Brut Dirupo 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Glera (90%), Bianchetta (5%), Perera (5%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, ananas e glicine seguite da aromi di acacia, ginestra, biancospino, mela verde, pesca, mandarino e kiwi.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pera, ananas e mela verde.
Prodotto con il metodo Martinotti.
Alcol: 11,5%
Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Latticini, Uova
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧
| Settembre 2022
| ✧✧✧✧
|2022
| ✧✧✧✧
| Marzo 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Aprile 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Marzo 2026
| --