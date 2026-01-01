Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
×
Prima Pagina Eventi Guida dei Vini Vino del Giorno Aquavitae Guida ai Luoghi del Vino Podcast Sondaggi EnoGiochi EnoForum Il Servizio del Vino Alcol Test
DiWineTaste in Twitter DiWineTaste in Instagram DiWineTaste Mobile per Android DiWineTaste Mobile per iOS Diventa Utente Registrato Abbonati alla Mailing List Segnala DiWineTaste a un Amico Scarica la DiWineTaste Card
Chi Siamo Scrivici Arretrati Pubblicità Indice Generale
Informativa sulla Riservatezza
 
☰ Menu



 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

  Valdobbiadene Extra Brut Rive di Guia Aldaina Al Mas 2024, Andreola (Italia)

Valdobbiadene Extra Brut Rive di Guia Aldaina Al Mas 2024

Andreola (Italia)

Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Glera
Vino Spumante/Frizzante Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di pera, pesca e glicine seguite da aromi di ginestra, gelsomino, biancospino, susina, mela verde, ananas, kiwi, mandarino e cedro.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, pesca e susina.

Prodotto con il metodo Martinotti.

Alcol: 11,5%

Aperitivi, Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con crostacei e verdure, Crostacei saltati, Pesce saltato, Uova, Latticini

Calice consigliato Spumanti Metodo Charmat 10 °C
(Spumanti Metodo Charmat)

Marzo 2026


 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2023   ✧✧✧✧     Aprile 2025       --    
2024   ✧✧✧✧     Marzo 2026       --    

Altri vini di Andreola 


Disponibile anche dal cellulare: https://www.DiWineTaste.com/mobile

Elenco dei Vini



I Sondaggi di DiWineTaste
Quale tipo di vino preferisci consumare nel mese di Marzo?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Nella scelta di un vino, quant'è importante la denominazione?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Dove preferisci acquistare il vino?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   


☰ Menu

Informativa sulla Riservatezza

Scarica la tua DiWineTaste Card gratuita  :  Controlla il tuo Tasso Alcolemico  :  Segui DiWineTaste Segui DiWineTaste su Twitter Segui DiWineTaste su Instagram

Scarica DiWineTaste
Copyright © 2002-2026 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste.
♦ DiWineTaste è composto con 2ε dal 2002 ♦