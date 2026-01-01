Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di pera, mela verde e glicine seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, albicocca, melone, ananas, pesca, mango e mandarino. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di pera, mela verde e glicine seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, albicocca, melone, ananas, pesca, mango e mandarino.

Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e albicocca. Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e albicocca.

Prodotto con il metodo Martinotti. Prodotto con il metodo Martinotti.

