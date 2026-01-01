|
Valdobbiadene Extra Dry Rive di Soligo Mas de Fer 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di pera, mela verde e glicine seguite da aromi di acacia, biancospino, ginestra, albicocca, melone, ananas, pesca, mango e mandarino.
Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e albicocca.
Prodotto con il metodo Martinotti.
|
|
Alcol: 11,5%
|
Aperitivi, Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con crostacei e verdure, Crostacei saltati, Pesce saltato, Uova, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|
|Marzo 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧✭❂
| Settembre 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Aprile 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2026
| --