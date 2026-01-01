Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, ribes e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, lampone, cioccolato, peperone verde, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna.

12 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento, 6 mesi in bottiglia.


