Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, lampone, cioccolato, tabacco, macis, peperone e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.

12 mesi in botte e barrique, 6 mesi in botte di cemento, 6 mesi in bottiglia.


