Friuli Colli Orientali Cabernet Sauvignon 2021
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, lampone, cioccolato, tabacco, macis, peperone e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.
12 mesi in botte e barrique, 6 mesi in botte di cemento, 6 mesi in bottiglia.
Alcol: 13,5%
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2019
| ✧✧✧✧
| Settembre 2024
| --
|2021
| ✧✧✧✧
| Marzo 2026
| --