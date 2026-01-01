Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente. Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, susina e lampone seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo rosa, pera, kiwi, ananas e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e lampone.

8 mesi in vasche d'acciaio e botte.


