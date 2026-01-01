|
Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo ramato brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, susina e lampone seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo rosa, pera, kiwi, ananas e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e lampone.
8 mesi in vasche d'acciaio e botte.
Alcol: 13,5%
Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Crostacei alla griglia, Zuppe di funghi
|Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧✭
| Agosto 2020
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Marzo 2026
| --