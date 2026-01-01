|
Luna a Vallocaia 2024
(Toscana)
|
Grechetto (70%), Trebbiano Toscano (30%)
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di camomilla, ginestra, citronella, pesca, pera, melone e nocciola.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.
3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12%
|
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Marzo 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2011
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2012
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Marzo 2026
| --