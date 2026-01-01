|
Friuli Colli Orientali Bianco White Angel 2023
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Chardonnay (60%), Ribolla Gialla (20%), Friulano (20%)
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, melone e papaia seguite da aromi di biancospino, camomilla, frutto della passione, mango, mela, pompelmo, pera, susina, burro, rosmarino e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, melone e papaia.
Fermentazione e maturazione in botte, 12 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Pasta con pesce e verdure, Pesce saltato con funghi, Carne bianca saltata, Zuppe di funghi, Sformati di verdure, Latticini
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✧
| Marzo 2026
| --