  Friuli Colli Orientali Bianco White Angel 2023, Valentino Butussi (Italia)

Friuli Colli Orientali Bianco White Angel 2023

Valentino Butussi (Italia)

Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Chardonnay (60%), Ribolla Gialla (20%), Friulano (20%)
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧

Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, melone e papaia seguite da aromi di biancospino, camomilla, frutto della passione, mango, mela, pompelmo, pera, susina, burro, rosmarino e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, melone e papaia.

Fermentazione e maturazione in botte, 12 mesi in bottiglia.

Alcol: 13%

Pasta con pesce e verdure, Pesce saltato con funghi, Carne bianca saltata, Zuppe di funghi, Sformati di verdure, Latticini

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 12 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Marzo 2026


2020   ✧✧✧✧✧     Ottobre 2024       --    
2023   ✧✧✧✧✧     Marzo 2026       --    

Altri vini di Valentino Butussi 


