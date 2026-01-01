Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, melone e papaia seguite da aromi di biancospino, camomilla, frutto della passione, mango, mela, pompelmo, pera, susina, burro, rosmarino e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, melone e papaia seguite da aromi di biancospino, camomilla, frutto della passione, mango, mela, pompelmo, pera, susina, burro, rosmarino e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, melone e papaia. Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, melone e papaia.

Fermentazione e maturazione in botte, 12 mesi in bottiglia. Fermentazione e maturazione in botte, 12 mesi in bottiglia.

