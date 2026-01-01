|
Ribolla Gialla Brut
(Friuli-Venezia Giulia)
Ribolla Gialla
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, mandarino e ananas.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.
Rifermentazione in autoclave.
Alcol: 12,5%
Aperitivi, Antipasti di verdure, pesce e crostacei, Risotto con verdure e crostacei, Sformati di verdure, Latticini, Uova
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|S.A.
| ✧✧✧✭
| Ottobre 2024
|S.A.
| ✧✧✧✭
| Marzo 2026
