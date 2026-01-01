|
Valdobbiadene Extra Brut Rive di Col San Martino 26° Primo 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di pera, pesca e glicine seguite da aromi di biancospino, ginestra, acacia, rosa bianca, mela verde, ananas, mandarino, kiwi e menta.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pera, pesca e mela verde.
Prodotto con il metodo Martinotti.
Alcol: 11,5%
Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con verdure e crostacei, Sformati di Verdure, Latticini, Uova
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|Marzo 2026
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧✭❂
| Settembre 2022
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Aprile 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2026
| --