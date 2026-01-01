Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela verde, mandarino e glicine seguite da aromi di rosa bianca, biancospino, pera, ananas, nespola, banana, pesca, lime, kiwi e susina.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, mandarino e pera.

Prodotto con il metodo Martinotti.


