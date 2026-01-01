|
Valdobbiadene Extra Brut Rive di San Pietro di Barbozza Marna del Bacio 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela verde, mandarino e glicine seguite da aromi di rosa bianca, biancospino, pera, ananas, nespola, banana, pesca, lime, kiwi e susina.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, mandarino e pera.
Prodotto con il metodo Martinotti.
Alcol: 11,5%
Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con verdure e crostacei, Sformati di Verdure, Latticini, Uova
Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
Marzo 2026