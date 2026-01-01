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Friuli Colli Orientali Refosco dal Peduncolo Rosso 2021
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
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Refosco dal Peduncolo Rosso
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e mora seguite da aromi di violetta, mirtillo, lampone, fragola, cioccolato, tabacco e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.
12 mesi in botte, 6 mesi in botte di cemento, 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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