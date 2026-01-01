Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.

24 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento, 12 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento, 12 mesi in bottiglia.

