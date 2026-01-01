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Friuli Colli Orientali Rosso Riserva Santuari 2024
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.
24 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13%
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Selvaggina, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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