Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, pera, melone, cedro e nocciola. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, pera, melone, cedro e nocciola.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca. Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.

3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia. 3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.

