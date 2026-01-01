Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, litchi, pera, pompelmo, mela, ananas, ortica, fiore di bosso, foglia di pomodoro, salvia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, litchi, pera, pompelmo, mela, ananas, ortica, fiore di bosso, foglia di pomodoro, salvia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e litchi. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e litchi.

Una parte fermenta in botte. 12 mesi in bottiglia. Una parte fermenta in botte. 12 mesi in bottiglia.

