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Friuli Colli Orientali Sauvignon Blanc Genesis 2022
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, litchi, pera, pompelmo, mela, ananas, ortica, fiore di bosso, foglia di pomodoro, salvia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e litchi.
Una parte fermenta in botte. 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta e risotto con verdure e crostacei, Crostacei saltati, Pesce fritto, Sformati di verdure, Latticini, Uova
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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