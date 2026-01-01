Rosa ciliegia brillante e sfumature giallo ramato, trasparente. Rosa ciliegia brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, lampone e ciliegia seguite da aromi di rosa, fiori d'arancio, gelsomino, pompelmo rosa, fragola, pera, corbezzolo, kiwi, susina, arancia rossa, zenzero e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, lampone e ciliegia seguite da aromi di rosa, fiori d'arancio, gelsomino, pompelmo rosa, fragola, pera, corbezzolo, kiwi, susina, arancia rossa, zenzero e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, lampone e ciliegia. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, lampone e ciliegia.

10 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 10 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

