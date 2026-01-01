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Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato Madonna d'Aiuto 2021
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
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Rosa ciliegia brillante e sfumature giallo ramato, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, lampone e ciliegia seguite da aromi di rosa, fiori d'arancio, gelsomino, pompelmo rosa, fragola, pera, corbezzolo, kiwi, susina, arancia rossa, zenzero e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, lampone e ciliegia.
10 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13%
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Paste ripiene con funghi, Carne bianca stufata, Pesce stufato con funghi, Zuppe di funghi
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|Calice consigliato
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14 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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