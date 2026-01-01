Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa, fico secco e dattero seguite da aromi di albicocca secca, confettura di pesche, canditi, scorza d'agrume, miele e smalto. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa, fico secco e dattero seguite da aromi di albicocca secca, confettura di pesche, canditi, scorza d'agrume, miele e smalto.

Attacco dolce, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele. Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele.

Una parte matura in botte per 6 mesi, 4 mesi in bottiglia. Una parte matura in botte per 6 mesi, 4 mesi in bottiglia.

