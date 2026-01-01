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Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano 2019
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
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Verduzzo Friulano
| Vino Dolce/Passito
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa, fico secco e dattero seguite da aromi di albicocca secca, confettura di pesche, canditi, scorza d'agrume, miele e smalto.
Attacco dolce, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele.
Una parte matura in botte per 6 mesi, 4 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13%
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Crostate di frutta secca, Pasticceria secca, Formaggi stagionati e piccanti
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|Calice consigliato
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15 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
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