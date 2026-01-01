Rosso rubino intenso e sfumature rosso mattone, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso mattone, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, mora, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, macis, cipria, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, mora, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, macis, cipria, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.

20 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 20 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

