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Colli Orientali del Friuli Picolit 2016
Colli Orientali del Friuli Picolit (Friuli-Venezia Giulia)
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Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e fico secco seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesca, dattero, canditi, miele, lavanda, scorza d'agrume, zafferano, mandorla, smalto e un accenno di vaniglia.
Attacco dolce e comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di uva secca, albicocca secca e fico secco.
Fermentazione in botte, maturazione in botte e vasche d'acciaio, 24 mesi in bottiglia.
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Alcol: 12,5%
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Crostate di confettura e frutta secca, Pasticceria secca, Formaggi stagionati e piccanti
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|Calice consigliato
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15 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
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