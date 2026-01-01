Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e fico secco seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesca, dattero, canditi, miele, lavanda, scorza d'agrume, zafferano, mandorla, smalto e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e fico secco seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesca, dattero, canditi, miele, lavanda, scorza d'agrume, zafferano, mandorla, smalto e un accenno di vaniglia.

Attacco dolce e comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce e comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva secca, albicocca secca e fico secco. Finale persistente con ricordi di uva secca, albicocca secca e fico secco.

Fermentazione in botte, maturazione in botte e vasche d'acciaio, 24 mesi in bottiglia. Fermentazione in botte, maturazione in botte e vasche d'acciaio, 24 mesi in bottiglia.

