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Valdobbiadene Dry Rive di Rolle Vigna Ochera 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
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Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di glicine, pera e pesca seguite da aromi di acacia, ginestra, litchi, mela verde, ananas, banana, mandarino e marzapane.
Attacco effervescente e piacevolmente dolce, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di pera, pesca e litchi.
Prodotto con il metodo Martinotti.
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Alcol: 11,5%
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Dessert alla crema, Dessert di frutta, Semifreddo
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
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