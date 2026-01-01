Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, pera e albicocca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, camomilla, mandarino, pesca, mela verde, arancia, ananas e litchi. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, pera e albicocca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, camomilla, mandarino, pesca, mela verde, arancia, ananas e litchi.

Attacco effervescente con piacevole dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco effervescente con piacevole dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di pera, albicocca e mandarino. Finale molto persistente con lunghi ricordi di pera, albicocca e mandarino.

Prodotto con il metodo Martinotti. Prodotto con il metodo Martinotti.

