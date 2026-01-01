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Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
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Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, pera e albicocca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, camomilla, mandarino, pesca, mela verde, arancia, ananas e litchi.
Attacco effervescente con piacevole dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di pera, albicocca e mandarino.
Prodotto con il metodo Martinotti.
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Alcol: 11,5%
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Dessert alla crema, Dessert di frutta, Semifreddo
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
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|Marzo 2026