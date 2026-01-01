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Valdobbiadene Extra Dry Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore 2024
Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
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Glera (90%), Bianchetta (5%), Perera (5%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
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Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, mela verde e pesca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, pera, ananas, albicocca, kiwi, banana, mandarino e marzapane.
Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, pesca e pera.
Prodotto con il metodo Martinotti.
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Alcol: 11,5%
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Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Crostacei saltati
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
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|Marzo 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
|Lettori
|2023
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