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  Valdobbiadene Extra Dry Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore 2024, Andreola (Italia)

Valdobbiadene Extra Dry Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore 2024

Andreola (Italia)

Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Glera (90%), Bianchetta (5%), Perera (5%)
Vino Spumante/Frizzante Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧✧

Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Veneto)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, mela verde e pesca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, pera, ananas, albicocca, kiwi, banana, mandarino e marzapane.

Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, pesca e pera.

Prodotto con il metodo Martinotti.

Alcol: 11,5%

Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Crostacei saltati

Calice consigliato Spumanti Metodo Charmat 10 °C
(Spumanti Metodo Charmat)

Marzo 2026


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