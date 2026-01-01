Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, mela verde e pesca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, pera, ananas, albicocca, kiwi, banana, mandarino e marzapane. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di glicine, mela verde e pesca seguite da aromi di acacia, gelsomino, ginestra, pera, ananas, albicocca, kiwi, banana, mandarino e marzapane.

Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco effervescente con piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, pesca e pera. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela verde, pesca e pera.

Prodotto con il metodo Martinotti. Prodotto con il metodo Martinotti.

