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Eleanico Bianco 2024
(Campania)
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Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, susina, ananas, pesca e mandarino.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.
5 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Antipasti di verdure e pesce, Pasta e risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Uova, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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|Aprile 2026
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|DiWineTaste
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