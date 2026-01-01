Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, susina, ananas, pesca e mandarino. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, susina, ananas, pesca e mandarino.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.

5 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia. 5 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.

