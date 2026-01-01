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Sannio Coda di Volpe 2024
Sannio (Campania)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, pera, agrumi, ananas, pesca e ginepro.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pera.
4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.
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Alcol: 12,5%
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Pasta con pesce, Carne bianca saltata con funghi, Pesce saltato, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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