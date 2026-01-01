Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, pera, agrumi, ananas, pesca e ginepro. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, pera, agrumi, ananas, pesca e ginepro.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pera. Finale persistente con ricordi di mela, susina e pera.

4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia. 4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.

