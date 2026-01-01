Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, cedro e melone seguite da aromi di acacia, tiglio, pera, limone, menta, vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, cedro e melone seguite da aromi di acacia, tiglio, pera, limone, menta, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato, corpo leggero, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela verde, cedro e melone. Finale persistente con ricordi di mela verde, cedro e melone.

10 mesi in barrique. 10 mesi in barrique.

