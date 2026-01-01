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Sannio Piedirosso 2024
Sannio (Campania)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso porpora, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e geranio seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, lampone e melagrana.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e fragola.
6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 12%
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Paste ripiene con carne, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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17 °C
|(Vini Rossi Giovani)
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