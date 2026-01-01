Rosso rubino intenso e sfumature rosso porpora, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso porpora, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e geranio seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, lampone e melagrana. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mirtillo e geranio seguite da aromi di violetta, fragola, prugna, lampone e melagrana.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e fragola.

6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. 6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.

