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Piscriddi 2024
(Campania)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e lampone seguite da aromi di violetta, rosa, mora, mirtillo e grafite.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.
5 mesi in vasche d'acciaio.
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Alcol: 14%
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Paste ripiene con carne e funghi, Stufati di carne con funghi, Carne alla griglia, Zuppe di funghi
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|Calice consigliato
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17 °C
|(Vini Rossi Giovani)
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|Aprile 2026
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