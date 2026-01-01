Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di lampone, mirtillo, mora, cioccolato, carruba, tabacco, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di lampone, mirtillo, mora, cioccolato, carruba, tabacco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone.

12 mesi in vasche d'acciaio, 9 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 12 mesi in vasche d'acciaio, 9 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

