Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di violetta, rosa, mirtillo, cacao, rosmarino, grafite, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di violetta, rosa, mirtillo, cacao, rosmarino, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.

12 mesi in botte. 12 mesi in botte.

