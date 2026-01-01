Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di acacia, ginestra, banana, pesca e susina. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di acacia, ginestra, banana, pesca e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.

Una piccola parte matura in barrique. Una piccola parte matura in barrique.

